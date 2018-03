CDA wil betaalbare woningen op terrein Scheveningse gevangenis

Als het aan het CDA in de gemeenteraad ligt, komen er woningen op het terrein van de Scheveningse gevangenis.

“Als we jonge gezinnen geen passende woonmogelijkheden op Scheveningen kunnen bieden dan krimpen de scholen, dan krimpen de verenigingen en de middenstand lijdt daaronder”, zegt Cees Pluimgraaf van het CDA. “Om betaalbare woningen te realiseren zijn er volgens ons meerdere mogelijkheden; bijvoorbeeld bij het voormalig Ministerie van Verkeer en Waterstaat of bij de keerlus van de tram bij het Zwarte Pad. En ook de herontwikkeling van Hoog Lindoduin en de renovaties aan de zuid- en oostzijde van Duindorp bieden kansen.”

De mooiste plek om te vernieuwen is volgens Pluimgraaff het terrein van de Scheveningse gevangenis. “Dit is een uitgelezen locatie om over na te denken. In onze stad van vrede en recht zal natuurlijk altijd ruimte moeten blijven voor een gevangenis, al was het alleen al voor de internationale tribunalen. En het is ook goed voor de werkgelegenheid. Maar het hele terrein is zo groot dat er gemakkelijk woningbouw bij kan.”