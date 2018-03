Restaurant De Haagsche Beek: “Er wordt heel weinig rekening gehouden met de ondernemers op Kijkduin”

Restaurant en partycentrum De Haagsche Beek bevindt zich te midden van de duinen en op loopafstand van het strand, het bos en de Boulevard van Kijkduin. Robert van Vliet is sinds vier jaar eigenaar van de zaak en was te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

De horecagelegenheid is zeven dagen in de week geopend en heeft nog steeds gratis parkeerplaatsen voor de deur. Of dat zo blijft is nog maar de vraag. “Daar zijn we zelf ook heel benieuwd naar. We zijn daarbij afhankelijk van anderen. Voor ons is het gratis parkeren héél belangrijk. Op Scheveningen is het overal betaald parkeren, maar bij ons is het gratis. Daar komen mensen op af.” Komende woensdag is er een informatiebijeenkomst voor de ondernemers op Kijkduin. Van Vliet hoopt dan meer duidelijkheid te krijgen. “Er wordt heel weinig rekening gehouden met de ondernemers. Er wordt weinig tot slecht gecommuniceerd. Voor iedereen is onduidelijk hoe we er over anderhalf jaar bijstaan.”

Op maatschappelijk gebied is De Haagsche Beek zeer actief. Zo wordt voetbalclub O.D.B.aan de Albardastraat gesponsord. “In mijn omgeving zijn we allemaal opgegroeid met voetbal.” Daarnaast zet de zaak zich hard om in voedselverspilling tegen te gaan. “We hebben sinds vorig jaar een kleinere kaart, waardoor we veel minder weg hoeven te gooien.’

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Robert van Vliet op Den Haag FM.