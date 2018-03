Ruimtevaartnieuws in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het laatste nieuws op ruimtevaartgebied.

We hebben onze nieuwe ruimtevaart-redacteur Erik Laan in de studio. Erik is geen onbekende in de ruimtevaartwereld. Hij is eigenaar van een eigen bedrijf: Eye On Orbit. Daarnaast maakt hij regelmatig podcast-uitzendingen over de ruimtevaartontwikkelingen. Erik zal vanaf nu regelmatig aanschuiven om het laatste nieuws op ruimtevaartgebied te bespreken. Naast een introductieronde gaan we het onder meer hebben over de SpaceX Falcon heavy lancering, het stopzetten van de Google Lunar X Prize en de International Space University die deze zomer naar Nederland komt.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.