Antoinette Mutesa wint Haagse Emancipatieprijs

Vrouwennetwerkster Antoinette Mutesa heeft de Kartiniprijs 2018 gewonnen. Met deze emancipatieprijs waardeert de gemeente een persoon of organisatie die het afgelopen jaar veel heeft betekend voor de emancipatie van vrouwen in onze stad. Mutesa kreeg de prijs zondagmiddag uit handen van Gerben Hagenaars, directeur Zorg, Maatschappelijke Coörperatie en Ondersteuning van de gemeente.

Antoinette Mutesa woont pas negen jaar in Nederland en richtte snel daarna in 2009 Women’s Initiative Network op. Het doel van dit initiatief is volgens het juryrapport een netwerk van vrouwen te creëren, waarin vrouwen elkaar helpen de leefomstandigheden te verbeteren, zowel hier in Nederland als in de landen van herkomst.

Volgens haar is het hebben van werk, betaald dan wel onbetaald, van groot belang om als vrouw een plek in deze samenleving te kunnen innemen. Logische consequentie daarvan was de oprichting van een coöperatie, Arbre a Palabre, waarin vrouwen gestimuleerd en begeleid worden om onder meer zelfstandig ondernemer te zijn.

Kartiniprijs

De prijs is vernoemd naar mevrouw Raden Adjeng Kartini (1879 1904), de deels Europees geschoolde dochter van een Javaans regent. Zij verzette zich van jongs af aan tegen de traditionele normen en waarden ten opzichte van meisjes die zij als onderdrukkend ervoer. Kartini kreeg een bekendheid die ver over de grenzen van haar eigen land heen reikte. Ook tegenwoordig wordt zij nog steeds gezien als een belangrijke inspiratiebron.

De Kartiniprijs benadrukt het belang van een gelijkwaardige positie en participatie van mannen en vrouwen. Personen, stichtingen en organisaties, maar ook projecten en initiatieven komen voor de prijs in aanmerking. Organisaties die meer dan 10.000 euro per jaar aan structurele gemeentelijke subsidie ontvangen, zijn uitgesloten van deelname. De prijs bestaat uit een bedrag van 2.500 euro. De feestelijke uitreiking vormt ieder jaar een programmaonderdeel van de Haagse viering van Internationale Vrouwendag op of rond 8 maart.