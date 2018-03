Cijfers incidenten Hofbad “kwijtgeraakt”

De gemeente kan geen duidelijkheid geven over het aantal voorgekomen incidenten in Zwembad het Hofbad in 2015. “Op de een of andere manier kunnen wij de map met de cijfers van 2015 niet vinden”, zegt manager sportvoorzieningen Monique van den Berg van de gemeente tegen Den Haag FM. “Er zijn in 2015 zeker incidenten geweest.”

In het Hofbad zijn de geregistreerde incidenten de afgelopen twee jaar zelfs wat toegenomen. Het gaat in totaal om iets meer dan zeventig zwembadontzeggingen om uiteenlopende redenen over de jaren 2016 en 2017. In totaal werd minstens 143 onruststokers de afgelopen drie jaar de toegang tot de baden ontzegd. Alle 143 incidenten hebben zich voorgedaan in het Zuiderparkbad en het Hofbad.

Hoewel misstanden in gemeentelijke baden in april vorig jaar aan het licht kwamen door incidenten in het Zuiderparkbad, zijn de ontzeggingen daar de laatste twee jaar juist weer wat afgenomen.

Aanrandingen

Nadat een brief naar buiten kwam waarin werd gesproken over personeelsleden die bedreigd worden, meisjes en vrouwen die worden aangerand en groepen moslimjongeren die ‘Allahu akbar’ (God is groot) roepen en het zwembad zouden domineren, voerde wethouder Baldewsingh het pasjessysteem in bij alle zes de gemeentelijke zwembaden.

Van den Berg ziet dat de invoering van het zwempasjessysteem als gevolg van de toenmalige pesterijen en aanrandingen van bezoekers een positief effect heeft. “Sinds de invoering van het systeem in september zijn er in totaal slechts vijf ontzeggingen opgelegd.” Daarvan zijn er drie in het Hofbad uitgevaardigd.

