D66: “Iedereen moet het recht hebben zichzelf te zijn in Den Haag”

D66 wil dat iedereen in Den Haag zich veilig en thuis voelt. Dat vertelde lijsttrekker Robert van Asten maandagochtend in de studio bij Den Haag FM. Aanleiding voor zijn verhaal was zijn bezoek aan een wedstrijd van ADO Den Haag afgelopen zaterdag.

“Ik heb al jaren een seizoenskaart en de afgelopen twee jaar ging het hartstikke goed”, vertelt Van Asten in het programma Haagse Ochtendradio. “Maar afgelopen weekend werden er zoveel discriminerende dingen naar de scheidsrechter geroepen dat voor mij de lol er wel af was.” Van Asten, zelf homoseksueel, hekelde met name het gebruik van het woord homo als scheldwoord. “Je zal maar zestien jaar zijn en tussen die mannen staan, dan blijf je nog jaren in de kast omdat je je zo bedreigd voelt.” Van Asten sprak verder over de verkeerssituatie in de stad, vaderschapsverlof en positieve discriminatie.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart schuift elke maandag en donderdag een lijsttrekker aan in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Aankomende donderdag is Karsten Klein van CDA te gast.

Luister hier naar het interview met Robert van Asten op Den Haag FM.