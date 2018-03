“Onrust in zwembaden verholpen door zwempasjessysteem”

FOTOSERIE: Check hier de mooiste plaatjes van de CPC Loop 2018

Meer in

Het zal je niet zijn ontgaan: heel Den Haag was afgelopen zondag in rep en roer vanwege de 44e CPC Loop. Het jaarlijks terugkerende hardloopevenement trok tienduizenden bezoekers die langs het parcours de 40.000 deelnemers aanmoedigden. Onze fotograaf Richard Mulder was ook van de partij en maakte de volgende fotoreportage.

CPC 5 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11038 CPC 5 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11004 CPC 5 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11042 CPC 5 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11051 CPC 5 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11064 CPC 5 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11066 CPC 5 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11077 CPC 10 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11063 CPC 10 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11083 CPC 10 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11095 CPC 10 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11107 CPC 10 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11110 CPC 10 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11117 CPC 10 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11123 CPC 10 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11138 CPC 21 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11030 CPC 21 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11051 CPC 21 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11059 CPC 21 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11077 CPC 21 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11089 CPC 21 KM Richard Mulder Fotografie 2018-03-11092