Kandidaat nachtburgemeester stelt zich voor: Zamba-Jan Bakana

Den Haag is op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Op weg naar het nachtdebat, vrijdag 16 maart, schuiven de zeven overgebleven kandidaten aan bij Den Haag FM om zich voor te stellen.

Maandagochtend was het de beurt aan Zamba-Jan Bakana. “Er zijn zoveel verschillende groepen en culturen in Den Haag”, vertelt Zamba-Jan in het programma Haagse Ochtendradio. “De nacht is het perfecte moment om die groepen samen te brengen. Dat kan door festivals, borrels en feestjes te organiseren. Als nachtburgemeester ligt daar een mooie taak.”

Bakana is in het dagelijks leven zorgondersteuner bij HMC Westeinde maar in het nachtleven ook bekend als DJ Odd_Mind. Volgens hem kan er ook in het openbaar vervoer in onze stad nog het een en ander veranderen. “Het is gek dat de laatste tram uit Scheveningen al vertrekt voordat de strandtenten dichtgaan.”

Nachtdebat

Op vrijdagavond 16 maart houden de deelnemers het Nachtdebat op de Grote Markt. Op zaterdag 17 maart wordt in het Paard de nieuwe Haagse Nachtburgemeester verkozen, neemt nachtburgemeester-in-ruste René Bom op grootse wijze afscheid, wordt er gedraaid door Haagse dj’s van formaat en gespeeld door de spannendste bands en acts. Stemmen op jouw favoriet kan hier.

Luister hier naar het interview met Zamba-Jan Bakana op Den Haag FM.