Movies that Matter: De drie meest activistische films van het festival

Op vrijdag 23 maart start het Movies that Matter Festival. Tot en met zaterdag 31 maart kan je in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui naar zo’n zeventig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid in combinatie met debatten, lezingen, exposities en live muziek. Den Haag FM zet de drie meest activistische films van het festival voor je op een rijtje.

1. Silas (Canada/Kenia/Zuid-Afrika – Documentaire)

De Liberiaanse grassrootsactivist Silas Siakor werkt letterlijk dag en nacht om de landrechten van inheemse dorpelingen te beschermen. Ze worden bedreigd door multinationals die bewoners hun land afpakken en bossen verwoesten voor de productie van palmolie. Silas mobiliseert de lokale bevolking voor een tegenoffensief. ‘No more business as usual!’

2. Piripkura (Brazilië – Documentaire)

Alleen door aan te tonen dat de enige twee Piripkura-indianen er nog leven, kan hun leefgebied in de Amazone worden beschermd. Jair Candor, coördinator van de Brazilian National Indian Foundation, onderneemt een expeditie naar de jungle, op zoek naar de twee mannen.

3. Mr. Gay Syria (Turkije/Frankrijk/Duitsland – Documentaire)

De uit Syrië gevluchte Mahmoud Hassino organiseert in Istanboel de allereerste Mr. Gay Syria-verkiezingen. Kapper Husein doet mee aan de wedstrijd, maar leeft ondertussen een dubbelleven als vader en echtgenoot in een conservatief Syrisch gezin.

Het Movies that Matter Festival kent twee hoofdprogramma’s: ‘Activist‘ met documentaires over mensenrechtenverdedigers, en ‘Camera Justitia‘, met films en debat over het belang van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid. Nieuw dit jaar is het competitieprogramma ‘Dutch Movies Matter‘ met Nederlandse speelfilms en documentaires. Den Haag FM is mediapartner van het festival.

www.moviesthatmatter.nl