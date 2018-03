“Onrust in zwembaden verholpen door zwempasjessysteem”

De invoering van het zwempasjessysteem in Haagse zwembaden lijkt te werken. In het afgelopen half jaar zijn slechts twee ontzeggingen opgelegd: één in het Zuiderparkbad en nog één in het Hofbad. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente verstrekte naar aanleiding van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur van Omroep West. De verplichte zwempas werd in september vorig jaar ingevoerd omdat vooral vrouwelijke bezoekers en personeelsleden werden lastiggevallen in het Zuiderparkbad.

De afgelopen drie jaar zijn er in het Zuiderparkbad bijna zeventig incidenten geregistreerd. Bij het Hofbad werden de afgelopen twee jaar zo’n zeventig incidenten vastgelegd. Opvallend blijft wel dat er geen cijfers van geregistreerde incidenten van het Hofbad van 2015 beschikbaar worden gesteld.

De overgang op het nieuwe zwempassysteem heeft vooralsnog weinig problemen opgeleverd. Sinds de invoering in september hebben zich slechts twee onvoorziene situaties voorgedaan waarbij zwempassen tijdelijk niet konden worden geverifieerd in het kassasysteem. Bezoekers zijn in die twee gevallen zonder verificatie van de zwempas en zonder ID-check toch binnengelaten.

De invoering van het zwempassysteem heeft de gemeente tot nu toe zo’n 700.00 euro gekost. Het Hofbad is inmiddels voorzien van draaihekjes en de andere baden zullen snel volgen. Bij het Zuiderparkbad kan dat wat langer duren omdat er ruimte tekort is om de toegangspoortjes te plaatsen. “De gemeente onderzoekt nu of het Zuiderparkbad wat moet worden uitgebreid of dat er een andere oplossing kan komen”, aldus een woordvoerster van de gemeente.