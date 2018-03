VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Judith Oudshoorn-van Ginderen (VVD)

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

We trappen onze verkiezingsreeks af met een portret van Judith Oudshoorn-van Ginderen. Deze Haagse dame is op nummer 2 de hoogste nieuwe naam op de VVD-lijst. De kersverse politica was werkzaam in de zorg en komt uit een echte ondernemersfamilie. Judith nam ons mee naar winkelstraat ‘De Fred’ in het Statenkwartier en naar een “spuuglelijk” gebouw aan de Eisenhowerlaan.