33 spreuken in 33 verschillende talen in Wagenstraat en Stationsweg

De Stationsbuurt is verrijkt met 33 spreuken in 33 verschillende talen. De spreuken – over reizen en verblijven – en de bijbehorende tekeningen werden maandag onthuld door wethouder Boudewijn Revis van Buitenruimte.

“Het is een fantastisch initiatief uit de buurt”, zegt Revis over het spreukenproject. “Op deze manier wordt het internationale karakter van de stad van Vrede en Recht op een mooie manier vormgegeven. Al die mensen die vanuit Hollands Spoor naar de binnenstad of andersom wandelen, kunnen zich laten inspireren door de spreuken.”

Het initiatief voor de spreuken kwam van een van de bewoners, Ingrid Tieken. Vervolgens is door studenten van de Leidse Universiteit de serie spreuken verzameld. De teksten komen op de trottoirbanden van de Stationsweg en Wagenstraat. Naast de oorspronkelijke schrijfwijze van de taal komt steeds een vertaling in het Nederlands. Kinderen van de Jan Ligthartschool hebben bij alle spreuken een bijpassende tekening gemaakt.

Foto: Arnoud Roelofz