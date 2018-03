Aandacht voor verkeersveiligheid in Zaterdag Live op Den Haag TV

Elke week is het programma Zaterdag Live tussen 11.00 en 13.00 uur te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de komende uitzending wordt onder meer aandacht besteedt aan de verkeersveiligheid in onze stad.

Recent publiceerde omroep RTL een onderzoek naar de gevaarlijkste kruispunten in Nederland. De VVD in de gemeenteraad stelde vervolgens vragen aan het stadsbestuur over de veiligheid op Haagse kruispunten. De ANWB deed een peiling onder haar leden en daaruit bleek dat 27 procent zich op de fiets onveilig voelt in het verkeer. Een meerderheid in de gemeenteraad is inmiddels voorstander om rijbanen voor automobilisten op te offeren voor fietspaden. Hierover wordt zaterdag gesproken met Wil Bianchi van de Fietsersbond Den Haag, Seline Visser-Tap en een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland.

Zaterdag Live wordt uitgezonden vanuit de studio van RTV Discus aan De Dreef 247. Publiek is welkom om de uitzending bij te wonen.