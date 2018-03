Bijna veertig procent van kandidaat-raadsleden is vrouw

Bijna veertig procent van de kandidaat-raadsleden in Den Haag is vrouw. Dat blijkt uit cijfers van de NOS. Daarmee is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten minder in balans dan de huidige verhouding in de gemeenteraad.

Van de 45 raadsleden die er op dit moment zitten, zijn er 23 vrouw en 22 man. Daarmee is de zetelverdeling tussen mannen en vrouwen nagenoeg gelijk. In Den Haag hebben zich 160 vrouwen kandidaat gesteld voor de aankomende voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, ten opzichte van 257 mannen. Dat komt neer op een verhouding van 38 versus 62 procent.

De Haagse Stadspartij is één van de weinige partijen die meer vrouwen (19) dan mannen (18) op de kieslijst heeft staan.

Foto Wimar Bolhuis