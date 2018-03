De Vruchtenbuurt krijgt door herinrichting 85 extra parkeerplekken

De Vruchtenbuurt krijgt er na de herinrichting van de Mient 85 extra parkeerplaatsen bij. Dat zijn er tien meer dan eerder was verwacht. Het huidige tweedrichtingenfietspad blijft behouden en er komen drie fietscarrousels die de overlast van op straat geparkeerde fietsen moeten tegengaan.

Wethouder Tom de Bruijn van Verkeer en Wim Abbenhuis, de voorzitter van het Wijkberaad Vruchtenbuuurt, zijn beiden “zeer tevreden” met de plannen. “De parkeerproblematiek van de Vruchtenbuurt wordt zoals eerder is beloofd grotendeels opgelost”, aldus De Bruijn. “En we pakken ook meteen een aantal kruispunten aan, waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd.”

Abbenhuis beaamt dit. “Het winkelgebied Appelstraat, tussen de Thorbeckelaan en de Mient, komt er veel mooier uit te zien. Nu staan de auto’s haaks geparkeerd in de middenberm, straks komt er een parkeerstrook. Daardoor komt er meer groen, het wordt overzichtelijker en veiliger. Het is echt een win-win-win oplossing.” Het streven is om in het vierde kwartaal van 2019 te starten met de uitvoering.

Foto: A. J. van der Wal (Wikipedia)