Den Haag FM op campagne in clubhuis SVV Scheveningen

Den Haag FM gaat in de weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op campagne. Elke woensdag tussen 15.00 en 18.00 uur gaat het radioprogramma Hou je Haags! op pad in de stad. Deze week zijn we te gast in het Buurthuis van de Toekomst bij voetbalclub SVV Scheveningen in Scheveningen.

In deze uitzending aandacht voor het parkeren. Hou je Haags! praat met Jaap Spaans van Schevenings Belang en voorzitter Leo Pronk van Wijkberaad Duindorp over de problemen die de invoering van betaald parkeren voor buurtbewoners oplevert.

Rob praat ook met Ron Kleijn van Stichting de Noordzee over de identiteit van Scheveningers.

Den Haag FM op campagne, woensdag 14 maart van 15.00 tot 18.00 uur op Den Haag FM.