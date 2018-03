33 spreuken in 33 verschillende talen in Wagenstraat en Stationsweg

Groep de Mos wil Popmuseum in voormalige Amerikaanse ambassade

Groep de Mos in de gemeenteraad heeft een nieuwe bestemming bedacht voor de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout: het Nationaal Popmuseum dat al jaren op zoek is naar een plek in Den Haag.

Groep de Mos is één van de politieke partijen die strijdt voor het naar Den Haag halen van het Popmuseum dat nu nog onder de naam RockArt is gevestigd in Hoek van Holland. Ruim een jaar geleden gaf een meerderheid van de gemeenteraad opdracht aan het stadsbestuur om museum in onze stad te huisvesten. Maar tot op heden is nog geen geschikt pand gevonden. “De echte wil om het Popmuseum naar dé popstad van Nederland te halen, blijkt bij het stadsbestuur niet aanwezig”, zegt kandidaat-gemeenteraadslid Jelle Meinesz.

“Dit museum heeft een enorme collectie uit het rijke popverleden en kan voor Den Haag een gigantische trekpleister worden. De vrijgekomen Amerikaanse ambassade zou de perfecte locatie zijn”, aldus Meinesz. Als het aan hem ligt komt er ook een concertzaal in het ambassadegebouw. “Dat is ook goed voor de nabijgelegen horeca, waarmee we samen kunnen werken om concertavonden te organiseren met verschillende kleine poppodia in cafés in het centrum. En we hebben dan ook meteen een goede locatie voor dance-events en afterparty’s na evenementen op het Malieveld.”

Eschermuseum

Het Haagse stadsbestuur leek zich eerder te scharen achter de plannen om in het ambassadegebouw een Eschermuseum en een hotel onder te brengen. Groep de Mos pleit ervoor om de hotelfunctie te laten varen en de mogelijkheden te onderzoeken om beide musea in het complex te huisvesten.