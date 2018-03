Haagse Markt uitgeroepen tot ‘Beste Markt van Nederland’

De Haagse Markt is uitgeroepen tot ‘Beste Markt van Nederland’ in de categorie ‘grote markten’. Dat is dinsdag tijdens het congres van de Centrale Vereniging Ambulante Handel bekendgemaakt. “Het is echt een dikke pluim voor de ondernemers van de Haagse Markt”, zegt standplaatshouder Henriëtte van Beek tegen Den Haag FM.

“Hoera! De Haagse Markt is uitgeroepen tot de beste markt van Nederland!”, schrijft de Haagse Markt op Facebook. De vreugde is groot want vorig jaar werd de markt nog tweede. De Haagse Markt moest het dit jaar opnemen tegen de zaterdagmarkten van Hoorn en Beverwijk. De verkiezing wordt georganiseerd door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en werd voor de 26e keer gehouden.

Van Beek ziet de prijs als een kans om de Haagse Markt nog beter op de kaart te zetten. “We hopen meer toeristen te trekken. Met deze prijs kunnen we de markt nog beter in de kijker krijgen.”

