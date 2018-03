The Future of The Hague: Revolutionaire ideeën over de stad van morgen

Kandidaat nachtburgemeester stelt zich voor: Zoë van Eldik

Den Haag is op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Op weg naar het nachtdebat, vrijdag 16 maart, schuiven de zeven overgebleven kandidaten aan bij Den Haag FM om zich voor te stellen.

Dinsdagochtend was het de beurt aan Zoë van Eldik.

De enige vrouwelijke kandidaat ziet het feit dat ze de jongste is als voordeel. “Ik ben dynamisch en beweeglijk en op de hoogte van de laatste trends”, vertelt Zoë, in het dagelijks leven student. Het belangrijkste onderdeel van haar campagne is de reeks persoonlijke verhalen die ze op haar Facebookpagina schrijft. “Ik ben een van de minst bekende kandidaten. Ik schrijf dus dagelijks een verhaaltje zodat iedereen een idee krijgt wie ik ben. Het is ook een manier om met anderen in contact te komen.”

Vorig jaar kreeg Zoë enige bekendheid door haar demonstratie tegen betutteling. “Ik doe al heel veel voor de nacht maar de titel nachtburgemeester kan me net een stapje verder helpen.”

Nachtdebat

Op vrijdagavond 16 maart houden de deelnemers het Nachtdebat op de Grote Markt. Op zaterdag 17 maart wordt in het Paard de nieuwe Haagse Nachtburgemeester verkozen, neemt nachtburgemeester-in-ruste René Bom op grootse wijze afscheid, wordt er gedraaid door Haagse dj’s van formaat en gespeeld door de spannendste bands en acts. Stemmen op jouw favoriet kan hier.

Luister hier naar het interview met Zoë van Eldik op Den Haag FM.