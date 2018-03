Koning bezoekt woning voor verstandelijk gehandicapten in Belgisch Park

Koning Willem-Alexander heeft maandag een verrassingsbezoek gebracht aan een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. In het kader van de start van de Week van Zorg en Welzijn ging de koning op bezoek bij het huis van Middin aan de Brugsestraat in Belgisch Park.

De koning sprak in de eetzaal met een aantal bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Middin. Op de woonlocatie aan de Brugsestraat wonen 23 cliënten tussen de 18 en 46 jaar met een verstandelijke beperking. Na afloop van de gesprekken volgde een rondleiding door de woonlocatie.

Zorg en Welzijn bus

De Week van Zorg en Welzijn heeft drie doelen: het imago van de sector bevorderen, medewerkers in het zonnetje zetten en jongeren interesseren voor een opleiding of baan in zorg en welzijn. Zo reist er een groep zorgprofessionals van maandag tot en met vrijdag door veertien regio’s in een speciale ‘Zorg en Welzijn bus’. Zij gaan op pad om scholieren kennis te laten maken met beroepen in zorg en welzijn en laten zien welke kansen het werk biedt.

Ook de koning nam een kijkje in de bus en sprak daar met enkele zorgprofessionals en leerlingen over het werken in de zorg en welzijnsector.

Foto: Rineke Dijkstra (RVD)