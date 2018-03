Moord op Iraanse activist Nissi in Opspring Verzocht

De auto waarin de schutter reed die de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi (52) in Den Haag doodschoot, is gefilmd. De beelden zijn dinsdagavond te zien in het programma Opsporing Verzocht.

Nissi, leider van de Iraanse afscheidingsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, werd op 8 november 2017 doodgeschoten voor zijn huis in de Jan van Riebeekstraat.

Op de beelden is te zien hoe de zwarte BMW wegrijd. De auto werd na de moord teruggevonden bij het Schenkviaduct. Het filmpje is onderdeel van een reconstructie van de moord, die Opsporing Verzocht uitzendt. De politie is nog altijd op zoek naar een getuige die dit gezien heeft.

Foto: Ahwazona.net