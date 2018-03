WINACTIE: Gratis naar Live on the Beach met Golden Earring

Koning bezoekt woning voor verstandelijk gehandicapten in Belgisch Park

OM eist taakstraf voor bedreiging Kamerleden Denk: “Wie pompt ze vol lood?”

Meer in

Justitie heeft tegen een 36-jarige Hagenaar tachtig uur taakstraf geëist voor het bedreigen van Tweede Kamerleden van Denk. Op een Facebookpagina van weekblad Elsevier schreef de man: “Wie pompt ze een keer vol lood?”.

De Hagenaar zei maandag voor de rechtbank in een opwelling gehandeld te hebben. De Kamerleden Kuzu en Öztürk hadden hem kwaad gemaakt door naar zijn eigen zeggen “racistische opmerkingen over Nederlanders”. Hij verwijderde zijn oproep op Facebook al binnen tien minuten, maar het bericht werd gezien en de politici deden aangifte tegen hem. De verdachte verklaarde niet goed te begrijpen dat zij zich bedreigd voelden. Toch zou hij het niet meer doen, verklaarde hij.

De officier van justitie vindt dat moeilijk te geloven, want het incident staat niet op zichzelf. Hij uitte eerder al bedriegende taal tegen zijn ex en trapte de auto van zijn moeder in elkaar. Het Openbaar Ministerie (OM) eist daarom een werkstraf van tachtig uur en een maand voorwaardelijk cel. Verder moet de man zich laten behandelen om zijn impulsen onder bedwang te krijgen en 900 euro betalen voor de auto. De rechtbank doet 26 maart uitspraak.