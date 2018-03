WINACTIE: Gratis naar Live on the Beach met Golden Earring

VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Hasan Küçük van Islam Democraten

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

Hieronder een portret van Hasan Küçük, de lijsttrekker van Islam Democraten. Küçük is 33 jaar en woont in stadsdeel Escamp. Hij studeerde HBO Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en is sinds 2006 betrokken bij de partij. Hij begon fractiemedewerker en heeft zich inmiddels opgewerkt tot voorzitter van de fractie. Küçük neemt ons mee naar een islamitische basisschool in Transvaal en naar het stadhuis.