VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Mikal Tseggai van PvdA

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

Hieronder een portret van Mikal Tseggai. Ze is pas 22 jaar en moet haar studie Bestuurskunde nog afronden. Toch is ze met een tweede plek de hoogste nieuwe binnenkomer op de kieslijst van de Haagse PvdA. Mikal neemt ons mee naar de weekendschool in Transvaal waar ze zelf les geeft en naar één van haar favoriete horecazaken in het centrum.