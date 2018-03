WINACTIE: Vrijkaarten voor Memphis Maniacs in het Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor Memphis Maniacs, zaterdag 17 maart in het Paard.

De kracht van een liveband die klinkt als een DJ, dat is Memphis Maniacs, De band gooit met ingenieus muzikaal knip- en plakwerk onverwachte combinaties van hits uit zeer uiteenlopende genres over, achter en door elkaar in explosieve mash-ups. Tijdens de ‘Maximum Mashup clubtour’ trekken ze deze lijn door en zoeken de Maniacs nóg intensiever de grenzen van de mash-up op. Het eindresultaat blijft onveranderd: dansen, meezingen tot je schor bent en een fan-tas-tisch feest!

Wil jij gratis naar Memphis Maniacs in het Paard zaterdag 17 maart? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

