BAB Zorg, The Recharge Company en Stichting Perspektief in De Goede Zaak op Den Haag FM

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag.

Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld. Ook willen we anderen stimuleren maatschappelijk actief te worden. Den Haag FM ontvangt deze vrijdag Margriet Plaizier van BAB Zorg, Hidde de Vries van The Recharge Company en Bea Carles en Dalal el Omrani van de gefuseerde stichtingen Perspektief en Wende.

Vaste onderdelen in het programma zijn het Business Nieuws, De Goede Raad, De Goede Plaat, De Goede Pluim en de Netwerkagenda. Het programma wordt gepresenteerd door Alice Hooft en Gerard van den IJssel, bijgestaan door Bas van Zetten voor de technische ondersteuning, muzikale feitjes en zakennieuws. Fragmenten uit De Goede Zaak worden verwerkt tot nieuwsberichten op de website van Den Haag FM en social media.

Meer informatie: degoedezaak@denhaagfm.nl