Den Haag FM op campagne in het clubhuis SVV op Scheveningen

Den Haag FM gaat in de weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op campagne. Elke woensdag tussen 15.00 en 18.00 uur gaat het radioprogramma Hou je Haags! op pad in de stad. Deze week waren we te gast in het clubhuis van Voetbalvereniging SVV op Scheveningen.

Zuiderstrandtheather

Het Zuiderstrandtheater wordt in 2019 afgebroken. Het dient als een tijdelijke vervangen voor de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent danstheater. Rick Schoonbeek van Kwekers in de Kunst heeft er vanaf de eerste dag gebruik gemaakt. “We hebben een openingsvoorstelling gemaakt voor en door Scheveningers genaamd Harde Handen. Dat was een groot succes want het was uitverkocht”, vertelde Rick. Ook Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren (PvdD) is het niet ontgaan dat de bewoners na enige weerstand toch snel het theater hadden omarmd. “Als we nu een publieke functie kunnen vinden voor het theater kan het nog blijven bestaan. Denk dan aan een cultureel centrum met voorstellingen, congressen en eventueel festivals en een poppodium. Het pand is fantastisch geïsoleerd namelijk!”

Betaald parkeren op Scheveningen

Vanaf 30 november 2017 moet men overal betalen om de auto te mogen parkeren. Dit was om de parkeerdruk te verlagen in de woonwijken. “Voorheen was de druk 110% en na het invoeren van het betaald parkeren zou het onder de 90% moeten dalen. Ik heb nog niks gemerkt”, vertelde Leo Pronk van Wijkberaad Duindorp. Het is niet alleen het feit dat er betaald moet worden, maar vooral de manier waarop stuit Pronk tegen de borst. “Het is ons, helemaal in Duindorp, door de strot gedrukt. Zonder aanpassingen aan de infrastructuur is het ingevoerd, als in, zoek het maar uit!” Het zou ook verwarrend zijn in het stadsdeel volgens Jaap Spaans van Schevenings Belang. “De Badhuisweg bijvoorbeeld heeft aan verschillende kanten andere regels en tarieven”. Het betaald parkeren op straat zou de bezoekers richting parkeergarages moeten sturen. “De parkeergarages zijn ook niet goed bereikbaar.” Tot slot vat Pronk zijn wens kort samen: “Het is niet goed geregeld dus regel het goed, Haagse politiek.”

Scheveningse identiteit en pulsvisserij

De Scheveningse identiteit lijkt onder te sneeuwen door de grote hoeveelheid verschillende culturen in onze stad. Wat typeert een echt Scheveninger nou? “Hij woont in zijn dorpje in de grote stad. Kom niet aan zijn dingen en bemoei je er maar niet mee”, aldus Ron Kleijn. “We zeggen waar het op staat. Of het dorp of haven is, daar staan we voor”, voegt Jaap er nog aan toe. Naast het betaald parkeren worden de bewoners geraakt door de commotie rondom de pulsvisserij. “Per schip heeft het 400.000 euro aan investering gekost om uitgerust te zijn met het visgerij. Het is zonde om daar niets mee te doen”, vertelde Cees Pluimgraaff van CDA Den Haag. De proef met pulsvissen loopt nog tot 2019 waarna er een besluit wordt genomen op Europees niveau.

Luister terug naar Den Haag FM op campagne, woensdag 14 maart tussen 15.00 en 18.00 uur op Den Haag FM.