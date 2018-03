Eigenaar rijdt autokrakers klem na achtervolging op Loevesteinlaan

De eigenaar van een avondwinkel op de Loevesteinlaan hoorde in de nacht van dinsdag op woensdag glasgerinkel en ontdekte dat er ingebroken werd in zijn auto. Twee autokrakers gingen ervandoor in een bestelwagen. De eigenaar zette samen met anderen met hun auto’s de achtervolging in.

Op de kruising van de Loevesteinlaan met de Erasmusweg leidde tot een ongeluk, meldt de politie. De bestuurder van de vluchtauto probeerde door hard voor- en achteruit te rijden weg te komen, maar dat lukte niet. De bestuurder werd door de achtervolgende mannen aangehouden. De bijrijder ging er te voet vandoor.

De inmiddels gealarmeerde politie zette een zoekactie op touw. Daarbij zijn onder meer honden en een helikopter ingezet. Volgens een woordvoerster van de politie konden agenten op de Remmersteinstraat een 21-jarige man uit Utrecht aanhouden. Hij zit nog vast.