“Hans was onze onofficiële nachtburgemeester”

Woensdagavond wordt in het Paardcafé afscheid genomen van artiestenchauffeur en begeleider Hans ‘Hagtkoâh’ Vreeling. In het Haagse uitgaansleven was Hans een bekende verschijning.

“Hij was een Haags icoon”, zegt artiest Arie Spaans, vriend van Hans op Den Haag FM. Spaans liet zich, en zijn band Ragmob, regelmatig naar optredens rijden door Hans. “Je zou kunnen zeggen dat we een onofficiële nachtburgemeester kwijt zijn. Hij stond altijd voor iedereen klaar.”

De uitvaart van Hans Hagtkoah is woensdagmiddag in besloten kring. Woensdagavond is de openbare afscheidsbijeenkomst. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom in het Paardcafé.

Foto: René Bom (Facebook)

Luister hier naar het gesprek met Arie Spaans op Den Haag FM.