Hoe word je als migrant waardig oud in Den Haag?

Een bijzondere tentoonstelling in het Nutshuis! Met ‘Bij Ons Thuis’ willen fotografen en initiatiefnemers Karine Versluis en Karijn Kakebeeke de bezoeker laten nadenken over de vraag hoe het is om oud te worden in een andere cultuur dan die waarin je opgroeide. Hoe word je waardig oud als migrantenoudere in Den Haag? Heb je dan andere (zorg)behoeften?

Versluis en Kakebeeke interviewden Haagse migrantenouderen van allerlei verschillende achtergronden aan de hand van hun foto’s van vroeger. “Je hebt een hele grote groep mensen in Nederland, die hier niet zijn geboren maar wel zijn komen wonen en hier ook ouder worden”, vertelt Versluis. “En juist als ze ouder worden gaan ze weer meer terug naar vroeger. In hoeverre hebben wij daar aandacht voor?” Ze hoopt dat de tentoonstelling mensen ertoe aanzet hier in ieder geval over na te denken.

Ook de kinderen van de migrantenouderen zijn voor ‘Bij Ons Thuis’ naar hun perspectief op het ouder worden van hun ouders in Nederland gevraagd. Zij kregen een fotografieworkshop van de fotografen en drukten hun gedachten vervolgens uit in foto’s, die in de tentoonstelling te zien zijn. ‘Bij Ons Thuis’ is nog tot en met 12 april in het Nutshuis te zien.