Nieuwe peiling: Groep de Mos, GroenLinks en VVD hijgen koploper D66 in de nek

Met nog een week voor de gemeenteraadsverkiezingen lijkt de strijd om de meeste zetels te gaan tussen vier partijen: D66, Groep de Mos, GroenLinks en VVD. Dat blijkt uit de derde peiling onder Haagse kiezers in opdracht van de gemeenteraad door I&O Research.

D66 is met zeven voorspelde zetels opnieuw de grootste partij. Dat is er één meer dan bij de partij kreeg in afgelopen vorige peiling van drie weken geleden, en één minder dan het huidige aantal zetels in de raad. D66 wordt op de voet gevolgd door Groep de Mos en GroenLinks, die beide op zes zetels uitkomen. De VVD, die in de vorige peiling nog aan kop ging met zeven zetels, levert er twee in en komt uit op vijf. Daarmee staan de liberalen op een voorlopige vierde plek.

Minieme verschillen

Wat verder opvalt is dat de verschillen met de vorige peiling miniem zijn. De Haagse Stadspartij stijgt van twee naar drie zetels. Ook Islam Democraten en ChristenUnie/SGP boeken één zetel winst en komen op twee uit. De PvdA, CDA en SP verliezen er een en komen respectievelijk op drie, twee en een zetel(s) uit.

De andere partijen blijven in de nieuwe peiling gelijk ten opzichte van de vorige peiling. De PVV blijft op vier zetels staan. 50Plus en Partij voor de Dieren komen uit op twee zetels. Partij voor de Eenheid scoort nul zetels en lijkt na de verkiezingen niet meer terug te keren in de gemeenteraad. Alle andere partijen, zoals Nida, Dynamo Den Haag en Samen070, komen eveneens uit op nul zetels.

Bron: I&O Research