Opnieuw forse eisen tegen Haagse jihadronselaars

Tegen de zes verdachten in het zogenoemde ‘Haagse Jihadproces’ zijn woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen tot zes jaar en zeven maanden geëist.

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol zeiden de aanklagers dat het zestal tussen de nazomer van 2012 en de zomer van 2014 in georganiseerd verband met een uitgekiende strategie “de geesten van jonge moslims rijp maakte” voor de gewapende jihadstrijd in Syrië.

De hoogste strafeis werd uitgesproken tegen Azzedine C. (35). De Haagse ‘bekeerling’ Rudolph H. (28) hoorde vijf jaar en acht maanden tegen zich eisen.

Harde kern

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vormde dit tweetal de onbetwiste harde kern van de organisatie, die in en vanuit Den Haag jonge moslims ronselde voor de jihad.