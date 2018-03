Rondje Den Haag: “Maak samen de Keizerstraat zichtbaar vanaf de boulevard”

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren om te praten over wat er de komende tijd in het stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met Mendy van Veen, de stadsdeeldirecteur van Scheveningen. “Sinds 2013 hebben we een prachtige nieuwe boulevard”, aldus Van Veen. “Maar het is zonde dat ‘De Parel van Scheveningen’, de Keizerstraat, niet zichtbaar is vanaf die boulevard. Daarom zijn we een werkgroep begonnen om daar samen met bewoners verandering in te brengen.” Verder sprak Van Veen over rondleidingen op de Visafslag en blikte ze alvast vooruit op de Volvo Ocean Race, die in juni finisht in de Scheveningse Haven.

Luister hier naar het interview met Mendy van Veen op Den Haag FM.