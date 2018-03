Dit is Joy Bindradan, lijsttrekker van Samen070

Spoedvergadering in gemeenteraad over “verboden staatssteun” aan Legoland

Woensdag om 15.00 uur start een spoedvergadering in de gemeenteraad over de mogelijk verboden staatssteun aan Legoland. Het debat is aangevraagd door de Haagse Stadspartij en de PvdA. Voor de vergadering komt de gemeenteraad van Den Haag terug van verkiezingsreces.

Afgelopen week gaf het stadsbestuur toe dat onjuiste boekhoudregels zijn gebruikt bij het plan om Legoland op Scheveningen te bouwen. Volgens de Stadspartij en PvdA zijn daarmee staatssteunregels ontweken en kon de gemeente de exploitanten van Legoland een uitzonderlijk aantrekkelijke deal bieden middels een bijzondere en alleen op dat gebied toegepaste erfpachtconstructie.

Al bij de besluitvorming een jaar geleden stelden de Haagse Stadspartij en de Partij van de Arbeid dat deze boekhoudtruc geen stand kon houden en er sprake was van staatssteun. Het stadsbestuur drukte het besluit met hulp van de oppositiepartijen PVV en Groep de Mos toen toch door. Destijds zorgde de besluitvorming voor een heftige collegecrisis.

Geheime rapporten

De landelijke commissie Besluit begroting en verantwoording blijkt al in december vorig jaar de gemeente te hebben gewaarschuwd. “In uw casus dient het opstal stelselmatig te worden afgeschreven”, concludeerde deze gezaghebbende commissie in een bindende uitspraak. “Deze informatie werd twee maanden achtergehouden”, zegt Peter Bos van de Stadspartij. In een ander – geheim – rapport, van Landsadvocaat Pels Rijcken, blijkt ook een lijst aan risico’s op het gebied van aanbesteding en staatssteun te hebben gestaan.

“Werkzaamheden stilleggen”

Staatssteun aan commerciële partijen is verboden. Daarom zullen de Haagse Stadspartij en de PvdA de wethouders Karsten Klein en Boudewijn Revis (foto) woensdagmiddag aan de tand voelen over deze kwestie. “De bestaande contracten zijn niet langer houdbaar”, zegt Bulent Aydin van de PvdA. “Mogelijk dient het stadsbestuur de werkzaamheden stil te leggen totdat de contracten ‘staatssteunproof’ zijn gemaakt en mogelijk dienen de commerciële partijen achter Legoland de staatssteun terug te betalen.”

Foto: Bart van Vliet