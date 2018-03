BAB Zorg, The Recharge Company en Stichting Perspektief in De Goede Zaak op Den Haag FM

VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

Hieronder een portret van Pieter Grinwis, lijsttrekker van ChristenUnie/SGP. Grinwis, woonachtig in Segbroek, zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Die taak combineert hij met zijn werk voor de ChristenUnie-fracties in de Eerste en Tweede Kamer. Grinwis vindt de verschillen tussen arm en rijk in Den Haag te groot. Hij wil dat buurten gemengder worden. Om die boodschap kracht bij te zetten, neemt hij ons mee naar twee plekken in hartje Moerwijk.