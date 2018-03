VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Robert van Asten van D66

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

Hieronder een portret van Robert van Asten, lijsttrekker van D66. Van Asten (38) groeide op in Rijswijk en woont tegenwoordig in Loosduinen. Hij is al lang actief voor zijn partij. Van Asten was van 2010 tot 2013 afdelingsvoorzitter, werd in 2014 raadslid en is nu fractieleider. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd zijn partij de grootste. Voor de verkiezingsserie struinen we met Robert door de duinen en neemt hij ons mee naar het busplatform op de Leyweg.