Voetballertjes HVV Laakkwartier krijgen voortaan gratis ontbijt

Voetballertjes van HVV Laakkwartier krijgen voortaan voor elke thuiswedstrijd een gratis ontbijt aangeboden op de club. HVV merkt namelijk dat ze vaak met een lege maag op het veld staan, vertelde jeugdvoorzitter Kees van der Hoorn op Radio West.

“Kinderen komen in alle haast aanrennen op het veld en zijn vaak te laat. Je kunt je dus afvragen of er dan wel ontbeten wordt”, zegt Van der Hoorn. Volgens hem is het project voor zover bekend uniek in Nederland. “Het geeft ook een stukje groepsbinding met het team, de trainer en de leiding.”

Met het ontbijt hoopt de voetbalclub meer te bereiken dan alleen een gevulde maag. “Rust, wat meer structuur en een betere voorbereiding”, zijn ook belangrijk vervolgt Van der Hoorn. “Ze leren dat starten met een goed ontbijt ook doordeweeks belangrijk is, als je naar school moet.” Het ontbijt op de zaterdagochtend bestaat uit: een dubbele boterham met kaas, een suikervrij yoghurtdrankje en een appel.

Foto: Pixabay