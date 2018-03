Zaken Boldewijn en Selier, brand Simonis en tekort aan AED’s in Dossier Mastenbroek

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond onder meer aandacht besteed aan de zaak Orlando Boldewijn. Via datingsites maakte Orlando regelmatig afspraakjes. Op zondagavond 18 februari had hij een date in Den Haag. Een week later werd zijn lichaam gevonden in een meertje in Ypenburg.

Daarnaast wederom aandacht voor het overlijden van Hagenaar Paul Selier nadat die werd gearresteerd door de politie in Waddinxveen. We spreken erover met het Openbaar Ministerie. Verder aandacht voor visrestaurant Simonis aan de Gedempte Gracht waar vorige maand een grote brand woedde. Eigenaar Allie Simonis vertelt over de nasleep.

Het platform BuurtAED.nl van Philips en de Hartstichting is in de Haagse regio een actie gestart om meer AED’s beschikbaar te krijgen. Op dit moment zijn dat er nog steeds te weinig. Dit belemmert snelle hulp bij een hartstilstand. Met meer AED’s in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot.

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.