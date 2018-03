Crowdfunding voor meer AED’s in Den Haag

Tommie Dijstelbloem van Philips luidde namens de Hartstichting woensdag de noodklok in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM luidde . “Er zijn te weinig AED’s in Den Haag”, stelt hij.

“Er moeten er nog zeker honderd geregistreerde openbare AED’s bijkomen in Den Haag”, vertelde Tommie. “Met meer AED’s in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot.” Bij veel Haagse sportverenigingen en in winkelcentra hangen al AED’s, maar volgens Tommie is de nood vooral het hoogst in woonwijken, zogenoemde vergeten gebieden.

Met een speciale crowdfundingactie wil hij de Haagse regio helemaal gedekt krijgen met AED’s. Inwoners kunnen zich aanmelden via BuurtAED.nl om een actie te starten voor hun wijk.

Luister hier naar het interview van Tommie Dijstelbloem op Den Haag FM.