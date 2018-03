Drummer Cesar Zuiderwijk zoekt tweeduizend slagwerkers

De Haagse drummer Cesar Zuiderwijk is op zoek naar slagwerkers voor het project Four Horizons – 2.000 drummers aan zee. Op het strand van Scheveningen geeft hij in september een concert met 2.000 slagwerkers. De bekende drummer van Golden Earring zei woensdagavond in het TV-programma Pauw dat het geschikt is voor de iets meer ervaren slagwerkers.

De hele groep wordt in vieren gedeeld: Nood, Zuid, Oost en West. Iedere windrichting speelt andere slagwerkinstrumenten zoals het bekende drumstel maar ook naar de Japanse taiko’s, Latijnse conga’s, bonga’s en Afrikaanse djembés. Per groep wordt ook een andere partij gespeeld. “Het zijn niet de moeilijkste partijen, maar met 2.000 drummers klinkt het waanzinnig” meldt Zuiderwijk. Een voorproefje van de partijen is te beluisteren op de website. Het spektakel vindt plaats op 9 september. Aanmelden kan via 2000drummersaanzee.nl.