Extra maatregelen tegen dreigend lerarentekort in Haagse onderwijs

Om het dreigende lerarentekort in Den Haag tegen te gaan, worden de komende jaren extra maatregelen genomen door de gemeente. Voor 2018 is daarvoor ruim 700.000 euro extra beschikbaar.

Hoewel de gemeente geen invloed heeft op de hoogte van het salaris en het tegengaan van werkdruk, zoekt de gemeente wel naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan oplossingen op dit gebied. Zo komen er in ieder geval meer parkeervergunningen voor scholen die hiermee in de knel komen. Ook wordt gewerkt aan een kortingspas voor leraren in het Haagse onderwijs. Ook wordt gedacht aan snuffelstages voor mensen die een carrièreswitch overwegen en het mogelijk opzetten van een Haagse lerarenopleiding.

Andere suggesties zijn nog steeds welkom. “Uitgangspunt is wel dat het duurzame oplossingen zijn”, zegt wethouder Saskia Bruines (foto) van Onderwijs. “Zowel voor wat betreft de betaalbaarheid voor de gemeente, maar vooral ook de werking op langere termijn. Een welkombonus bijvoorbeeld is een eenmalige prikkel, maar verliest al snel zijn werking.”