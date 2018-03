Jeugd van Tegenwoordig treedt op bij Parkpop

De Jeugd van Tegenwoordig treedt deze zomer op tijdens Parkpop in het Zuiderpark. De Nederlandstalige rapgroep versterkt de line-up voor het op één na grootste gratis festival van Europa.

Het heeft drie jaar op zich laten wachten, maar Faberyayo, Vjeze Fur en Willie Wartaal hebben na Manon in 2015 een nieuw album uit. Het zesde studioalbum van De Jeugd genaamd LUEK kwam 16 februari uit. De meest bekende single van het album is tot nu toe de track Gemist.

Andere nieuwe namen in de line-up zijn The Go! Team en The Dubbeez voor het gratis festival. Eerder werd al bekendgemaakt dat Bløf, Bökkers en DeWolff op Parkpop zullen spelen. De line-up is nog niet compleet volgens de organisatie. Parkpop is zondag 24 juni in het Zuiderpark.

Foto: Branko Collin (Wikipedia)