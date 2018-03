Crowdfunding voor meer AED’s in Den Haag

Kandidaat nachtburgemeester stelt zich voor: Pat Smith

Den Haag is op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Op weg naar het nachtdebat, vrijdag 16 maart, schuiven de zeven overgebleven kandidaten aan bij Den Haag FM om zich voor te stellen. Donderdagochtend was het de beurt aan Pat Smith, zanger van Splendid.

Pat vindt dat het nachtburgemeesterschap kampt met een stoffig imago en denkt dat een nieuw gezicht daar verandering in kan brengen. “Met alle respect voor de huidige nachtburgemeester René Bom, maar er is nu een generatie op komst met hele goede initiatieven en daar hoort een nieuw gezicht bij. En ik denk dat ik een lekker bekkie heb”, zegt Smith in Haagse Ochtendradio.

Waarom Pat de nieuwe ambassadeur van de nacht moet worden? “Ik ben als eerste op je party en ik ben als laatste weg, heb een goed stel hersens en leg m’n oor graag te luisteren. Als ik nachtburgemeester word, ga ik me er hard voor maken dat het nachtleven in Den Haag die typische de Haagse uitstraling behoudt. Dus een rauw, eerlijk en recht door zee.”

Nachtdebat

Op vrijdagavond 16 maart houden de deelnemers het Nachtdebat op de Grote Markt. Op zaterdag 17 maart wordt in het Paard de nieuwe Haagse Nachtburgemeester verkozen, neemt nachtburgemeester-in-ruste René Bom op grootse wijze afscheid, wordt er gedraaid door Haagse dj’s van formaat en gespeeld door de spannendste bands en acts. Stemmen op jouw favoriet kan hier.

Luister hier naar het interview met Pat Smith op Den Haag FM.