Nachtbrakers van toen en nu over Pop Debat 2018

In Paard zullen donderdagavond negen politieke partijen meedoen aan het Pop debat 2018 waar de toekomst van de Haagse popscene wordt besproken. Om een beeld van de muziekwereld te scheppen sprak Den Haag FM vertegenwoordigers van vroeger en van nu. “Vergeleken met vroeger is het al heel veel beter geworden”, vertelde oud-nachtburgemeester Yolande Weerdenburg op Den Haag FM.

De eerste nachtburgemeester heeft vanaf 1996 de functie mogen bekleden. “Ik heb zes jaar lang hard gewerkt om de politiek wat losser te krijgen over het nachtleven van Den Haag”. Een Hagenaar die in de muziekwereld leeft is Camiel Meiresonne die ook een stelling heeft ingediend om te laten behandelen tijdens het debat. “Ik wil weten of en hoe de gemeente wil meewerken aan het creëren van een soort ‘middenpodium’. Een plek tussen bijvoorbeeld De Paap en het Paard in”, vertelde de frontman van Son Mieux.

Tijdens het debat zullen de partijen naast de vraag van Camiel verschillende onderwerpen behandelen die met de Haagse popscene te maken hebben. Bijvoorbeeld het podiumaanbod en de diversiteit van (live-)muziek. Donderdagavond om 20.00 uur begint het debat in het Paard. De toegang is gratis.

Luister hier naar het interview met Yolande Weerdenburg op Den Haag FM

Luister hier naar het interview met Camiel Meiresonne op Den Haag FM