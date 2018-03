Ook Milli Vanilli, SBMG, Josylvio en Samantha Steenwijk op Bevrijdingsfestival Den Haag

Tijdens de elfde editie van het Bevrijdingsfestival Den Haag kan het publiek kiezen uit bijna veertig optredens van popgroepen, hiphopacts, dj’s en sprekers.

Grote namen op het festival zijn dit jaar de rockband Di-rect, dj Fedde le Grand, saxofoniste Candy Dulfer, zanger Fab Morvan van de eighties-act Milli Vanilli, rapper Josylvio, The Voice-finalist Samantha Steenwijk, hiphopgroep SBMG, r&b-zangeres Rochelle, zanger Tim Akkerman met een ode aan ‘The Boss’, indieband Rondé en dj’s Tony Star en Matsoe Matsoe.

Het festivalprogramma werd donderdagmiddag bekend gemaakt in cocktailbar Spark van Hilton Hotel The Hague, één van de sponsoren van het festival. Voorafgaand aan het Bevrijdingsfestival worden vanaf vrijdag 13 april de Haagse Vrijheidsweken gehouden met ruim vijftig verschillende activiteiten in Den Haag die allen te maken hebben met vrede, vrijheid, democratie en rechtstaat.