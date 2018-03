Snorfietsen mogen vanaf de zomer niet meer door de Grote Marktstraat

Nog voor de zomer komt er een verbod op het rijden met een snorfiets door de Grote Marktstraat. Dat meldt de verkeerswethouder Tom de Bruijn.

Snorfietsers zorgen momenteel voor gevaarlijke situaties in de Grote Marktstraat. Ze zijn bij veel bijna-aanrijdingen met voetgangers betrokken, aldus de gemeente. Dat komt onder meer omdat ze hard rijden en de straat zich niet leent voor snel doorgaand verkeer, stelt de wethouder in een verklaring. “Dit verbod maakt het voor het winkelend publiek veiliger en draagt bij aan een aangenaam verblijf in één van de belangrijkste winkelstraten van Den Haag.”

Alle snorfietsen moeten straks via de Lutherse Burgwal en de Gedempte Gracht door het centrum rijden. De gemeente gaat in het hele gebied borden plaatsen om snorfietsen te wijzen op de aangepaste regels.

Waarschuwing

De eerste twee weken, nadat het verbod van kracht is geworden, krijgen snorfietsers in de Grote Markstraat een waarschuwing. Zo kan iedereen wennen aan de nieuwe regels. Daarna wordt begonnen met het bekeuren van overtredingen.

Snorfietsers die op weg zijn naar een bestemming in de Grote Marktstraat of één van de zijstraten, kunnen hun snorfiets het beste parkeren in de gratis fietsenstallingen van Biesieklette aan de Kranestraat, de Grote Markt, of één van de parkeervakken op straat.