VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Frans Hoynck van Papendrecht van 50Plus

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

Hieronder zie je een portret van Frans Hoynck van Papendrecht (58), lijsttrekker van 50Plus. Frans is van huis uit journalist. Hij werkte in Den Haag als redacteur/verslaggever bij de krant Het Vaderland, was hoofdredacteur De Oud-Hagenaar en directeur van de lokale radio en televisieomroep Lokatel. Voor 50Plus is hij voorzitter van het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland en commissielid ‘stedelijk water’ bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Frans neemt ons mee naar De Pier en de Grote Marktstraat.