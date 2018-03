Nachtbrakers van toen en nu over Pop Debat 2018

Crowdfunding voor meer AED’s in Den Haag

VERKIEZINGSREEKS: ‘Het Den Haag van…’ Hanne Drost van SP

Wat is er mooi in onze stad en welke Haagse plek moet nodig worden aangepakt? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart nemen kandidaat-raadsleden ons mee naar hún Den Haag. De reportages worden uitgezonden op Den Haag TV en gepubliceerd op onze website en socials.

Hieronder zie je een portret van Hanne Drost, lijsttrekker van de SP. De dertigjarige Drost werd in maart 2017 fractievoorzitter van de partij en voert nu ook de lijst aan tijdens de verkiezingen. Naast haar werkzaamheden als lijsttrekker en fractievoorzitter is ze ook beleidsmedewerker zorg en sport voor de Tweede Kamerfractie van de SP. Hanne neemt ons mee naar het Zeeheldenkwartier en het strand van Scheveningen.