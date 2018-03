‘Schilderboek’ en ‘Musings from the Lowlands’ in Kunstlicht op Den Haag FM

CDA-lijsttrekker Karsten Klein: “Samenwerking met Haagse Stadspartij was moeizaam”

CDA-lijsttrekker Karsten Klein kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen vier jaar, waarin zijn partij samen met D66, PvdA, VVD en de Haagse Stadspartij (HSP) het stadsbestuur vormde. Vooral de samenwerking met de HSP noemde hij “moeizaam”.

“Net als nu Groep de Mos doet, beloofde de HSP een hele hoop mooie dingen. Die moet je dan ook waar kunnen maken”, zo stelde Klein in Haagse Ochtendradio. “Maar in de praktijk betekent samenwerken ook compromissen sluiten. En dat zorgde wel eens voor teleurstelling. Als je irreële dingen belooft, is dat niet goed voor de stabiliteit binnen de coalitie en ook niet voor de stad.”

Ook blikte Klein op zijn periode als wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens. In die hoedanigheid was hij nauw betrokken bij de totstandkoming en financiering van de Sportcampus Zuiderpark. “Dat ding is gebouwd binnen het budget, helemaal conform het plan en op een historische plek, namelijk waar ADO Den Haag voetbalde. Dat vind ik heel bijzonder.”

Mondriaanjaar

Klein vindt eveneens dat mede door zijn toedoen Den Haag internationaal gezien beter op de kaart staat. Trots is hij bijvoorbeeld op het Mondriaanjaar en het binnenhalen van de Volvo Ocean Race. “Daar waren we al jaren mee bezig. Heel mooi dat dat uiteindelijk is gelukt.”

Luister hier naar het interview met Karsten Klein op Den Haag FM.