Den Haag kampt met erger lerarentekort dan verwacht

We komen in Den Haag meer leraren te kort dan eerder werd aangenomen. Uit recent onderzoek blijkt dat Haagse scholen het zwaar gaan krijgen omdat het verwachte tekort groter wordt en eerder komt. “Het is een heerlijk beroep, maar tot nu toe heb ik de vakanties toch echt moeten gebruiken om alle zaken om lesgeven heen af te krijgen”, vertelde de 27-jarige meester Paul Hendrikse op Den Haag FM.

Meester Paul werkt op OBS Het Startpunt en heeft bewust voor de Schilderswijk gekozen. “Ik wilde juist daar aan de slag omdat het toch wel wordt gezien als een achterstandswijk en dan is dat een plek waar ik goed werk kan verrichten”. Onderwijswethouder Saskia Bruines trekt alleen al dit jaar 700.000 euro uit om nieuwe leraren te lokken. Ideeën om dit te doen zijn onder anderen het verlenen van parkeervergunningen en voorrang op goedkopere woningen. “Wat mij betreft mag het direct in het onderwijs gestoken worden in de vorm van salaris. Ik heb geen rijbewijs en ik loop naar school, dus aan een parkeervergunning hier en daar hebben we niet veel denk ik”, vertelde Paul.

Ondanks dat jongeren de PABO-opleiding kunnen volgen aan de Haagse Hogeschool komt onze stad dus tekort. “Ik had ook veel klasgenoten die niet uit Den Haag kwamen, dus misschien dat toch vele ervoor kiezen om les te gaan geven waar ze vandaan komen. Daarnaast is er sinds een aantal jaar een toegangstoets op de PABO waardoor het aantal eerstejaars bij onze school halveerde.” Paul blijft gewoon in het Haagse lesgeven. “Ik vind het hier fantastisch en blijf de komende 50 jaar hier werken.”

Foto: Onderwijsgek (Wikipedia)

